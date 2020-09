Ruba in un supermercato e colpisce la commessa per fuggire: arrestata una 26enne

Sorpresa a rubare, ha colpito la commessa del supermercato e si è data alla fuga. Una 26enne è stata arrestata per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto

Nella serata di martedì 15 settembre una 26enne bulgara è entrata in un supermercato di via Ostiala Gallenia. Ha preso della merce dagli scaffali e li ha nascosti sotto la felpa ma la commessa ha visto tutto. Così quando la giovane ha fatto per uscire, la dipendente l’ha fermata chiedendole di pagare il conto. Per tutta risposta la ladra l’ha colpita con forza ed è scappata. La donna ha allora chiamato il 113 raccontando della rapina e fornendo una descrizione della ragazza. La pattuglia mentre andava al supermercato ha notato una giovane in via Montà che corrispondeva alla descrizione. Bloccata all’interno di un altro negozio, ha cercato di colpire anche gli agenti e non si è fermata lì: in auto ha sputato contro i poliziotti e continuava a picchiare la testa sugli sportelli e sulla paratia.