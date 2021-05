Rapina una tabaccheria ma il titolare non gli dà i soldi: 36enne denunciato

Voleva rapinare una tabaccheria ma il titolare non gli ha dato un centesimo. Il rapinatore è un padovano di 36 anni.

La rapina

Erano le 16.30 di venerdì 14 maggio quando un 36enne di Padova è entrato nella tabaccheria Carretta di viale Arcella e ha minacciato il titolare per avere l’incasso. Ma gli è andata male, non gli è stato consegnato nulla ed è scappato. Il titolare ha chiamato la polizia e ha dato una descrizione del rapinatore che è servita ai poliziotti che in quel momento stavano effettuando un controllo straordinario del territorio: hanno bloccato il 36enne in via Bissogni. Accompagnato in questura, gli agenti hanno scoperto che aveva precedenti specifici e lo hanno denunciato per tentata rapina.