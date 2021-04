Tentano di scassinare la colonnina del distributore ma non ce la fanno: indagano i carabinieri

Ci hanno provato in tutti i modi ma quella colonnina non ha voluto sapere di essere scassinata. E i potenziali ladri se ne sono andati senza bottino. Sul caso indagano i carabinieri

Hanno puntato la colonnina che accetta il pagamento al distributore di benzina e hanno provato in tutti i modi a forzarla. Senza però riuscirci.

Il fatto

Nella notte tra mercoledì 31 marzo e giovedì 1 aprile ignoti si sono accaniti sulla colonnina che accetta le banconote al distributore “Sì” di via Roma, a Borgo Veneto. Hanno provato in tutti i modi ma non sono riusciti ad aprirla e sono andati via senza il bottino. I carabinieri stanno indagando per identificare i potenziali ladri e hanno eseguito i rilievi tecnici del caso.