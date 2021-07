Disperato per la perdita del lavoro vuole gettarsi nel fiume, poliziotto lo convince a non farlo

Stava per gettarsi nel fiume, voleva farla finita. Il capo pattuglia della polizia lo ha raggiunto e parlando con l’uomo, disperato perché rimasto senza lavoro, è riuscito a salvarlo.

La vicenda

In un caldo pomeriggio di luglio un uomo ha chiamato il 113: un 39enne tunisino, ha riferito, si trovava sul lungargine a Brusegana. Diceva di voler annegare. L’operatore della centrale operativa è riuscito a rintracciare il numero di telefono del 39enne e a localizzarlo. Sul posto è stato immediatamente mandato un equipaggio della polizia che nel frattempo il centralinista ha contattato l’uomo, cercando di trattenerlo al telefono fino all’arrivo dei colleghi. Il 39enne era disperato perché aveva perso il lavoro e con tre figli da mantenere non sapeva più cosa fare. I poliziotti lo hanno trovato sull’argine, in procinto di lanciarsi nel fiume. Il capo pattuglia, Michele, ha cominciato a parlare con lui, cercando di farlo ragionare. Gli ha ricordato che nella vita bisogna lottare ma ci sono tante cose belle per farlo. Prima di tutto i suoi figli. Gli ha promesso aiuto con i servizi sociali e il 39enne si è convinto a tornare sui suoi passi.