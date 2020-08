Tentato furto in abitazione: lei lo vede scavalcare, lui lo blocca

Sono da poco passate le 2 di notte quando una donna si è rivolta alla polizia. La donna riferiva di aver sentito dei rumori e di aver visto un uomo che stava tentando di far passare la bicicletta di sua proprietà, al di là della recinzione dell’abitazione. Vistosi scoperto l’individuo aveva cercato di scavalcare a sua volta la recinzione cadendo, però, a terra, di schiena, nella proprietà privata ove era stato bloccato dal marito.

Direttissima

L’uomo è stato preso in consegna dal personale delle volanti che lo arrestavano per il tentato furto in abitazione e lo indagavano per ricettazione essendo stato trovato in possesso di alcuni oggetti di bigiotteria non di proprietà dei due coniugi. Lunedì mattina si svolgerà l’udienza per direttissima.