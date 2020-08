Tenta di rubare cosmetici in un supermercato ma non passa l'antitaccheggio: denunciata

Ha messo nel carrello un paio di oggetti del valore di 3 euro per depistare i sospetti mentre nello zaino aveva ben altro. Una 25enne è stata bloccata e denunciata dalla polizia.

Il furto

Nella mattina di lunedì 3 agosto una 25enne romena si è recata all’Alì di via Verrocchio. Ha cominciato a girare tranquillamente tra gli scaffali e ha messo nel carrello un paio di cose del valore di 3 euro. Al reparto cosmetici ha fatto incetta di creme e trucchi, per un totale di 55 euro. Ma questi ultimi non li ha messi nel carrello, bensì nel suo zaino. Il colpo non è andato a segno perché un vigilante se ne è accorto e ha chiamato la polizia. La ragazza è stata denunciata per furto e non era la prima volta: ha fatto la stessa cosa in un supermercato in provincia di Ravenna.