Tenta di rubare l'auto del gestore del parco ma viene bloccata dopo pochi metri

Ha visto le chiavi inserite e ha pensato di poterla fare franca: ha messo in moto ed è partita con l’auto del gestore del parco. Ma è stata bloccata dopo pochi metri.

Il tentativo

Nella mattinata di giovedì 30 luglio una 24enne di origini romene con precedenti passeggiava ai Giardini dell’Arena. Ha notato che il gestore del parco aveva lasciato le chiavi inserite all’interno dell’auto e ha deciso di tentare il colpo. È salita, ha messo in moto e si è avviata verso l’uscita. Ma il vigilante e il gestore del parco non se la sono lasciata sfuggire e l’hanno bloccata. I due hanno chiamato la polizia che ha provveduto a portare la ragazza in Questura e identificarla. È stata denunciata per tentato furto.