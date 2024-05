Due minorenni senza tetto rubano biancheria intima per 460 euro all'Ikea: denunciati

Spesa da Ikea senza passare per le casse, due minori denunciati. I Carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà due minori 15enni senza fissa dimora per furto aggravato in concorso. Nel corso del pomeriggio, la pattuglia, intervenuta presso il negozio Ikea di Padova, era stata avvisata dall’addetto alla vigilanza, che aveva sorpreso due soggetti a rubare della merce. In particolare, i due minori erani usciti dal passaggio senza acquisiti, ma le barriere antitaccheggio avevano iniziato a suonare, attirando ovviamente l'attenzione del vigilantes. I Carabinieri, una volta giunti all’esercizio commerciale, hanno perquisito i due giovani trovando occultati in due valigie precedentemente asportate, biancheria per la casa, il tutto del valore complessivo di 460. euro La refurtiva è stata riconsegnata al direttore del centro commerciale mentre i due ragazzi, affidati ai genitori, dovranno rispondere dei fatti contestati all’A.G. minorile di Venezia.