Tenta di rubare la borsetta ma viene fermato dal titolare del bar: denunciato

Prima ha messo le mani nella borsetta, poi ha cercato di portarla via. Ma non ha fatto i conti con il gestore del bar che lo teneva d’occhio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tentativo di furto

Nel primo pomeriggio di domenica 23 agosto un tunisino di 47 anni si è seduto al tavolino di un bar su via Roma, vicino a una coppia di origine cinese. Puntava alla borsetta di lei. Prima ha cercato di aprirla per portare via il portafogli, poi ha cercato di toglierla dallo schienale della sedia. Ma il titolare del bar ha visto tutto e ha bloccato il 47enne mentre la donna ha chiamato il 113. I poliziotti giunti sul posto hanno denunciato per tentato furto il tunisino.