Tronchese alla mano, toglie l'antitaccheggio ma viene subito bloccato e arrestato

Non si può dire che non fosse attrezzato: aveva nascosto un tronchese nello zaino per togliere l’antitaccheggio dalla merce rubata. Ma non ha fatto molta strada ed è stato arrestato dai carabinieri di Selvazzano Dentro per tentato furto aggravato.

Il fatto

Nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre un 24enne della Guinea ha cercato di rubare due paia di scarpe da un negozio del centro commerciale Le Brentelle. Il costo complessivo era di 110 euro. Ed era attrezzatissimo: con un tronchese ha tolto l’antitaccheggio e ha nascosto tutto nello zaino. Bloccato subito, è stato arrestato dai carabinieri mentre la refurtiva è stata restituita al negozio. Il 24enne è stato portato nelle camere di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo.