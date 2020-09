Tentato omicidio in via del Pescarotto: rintracciato e arrestato l'accoltellatore

Nella notte tra lunedì e martedì i carabinieri del radiomobile della compagnia di Padova, al termine delle indagini per la sua identificazione hanno scovato, mentre si nascondeva in un’abitazione abbandonata, il responsabile del cruento accoltellamento avvenuto lo scorso 13 settembre in via del Pescarotto vicino all’hotel B&B.

La vittima

La vittima, un tunisino di 38 anni senza fissa dimora, durante la lite era stato accoltellato con estrema violenza dal suo antagonista che era fuggito, subito dopo, lasciandolo a terra in stato di shock e agonizzante per l'abbondante perdita di sangue dovuta alle gravi ferite riportate. Il nordafricano era riuscito a salvarsi grazie alla prontezza dell’intervento dei militari e dei sanitari del 118 che, dopo avergli praticato le manovre “salvavita” per stabilizzarlo, lo avevano trasportato in ospedale dove era stato sottoposto a un lungo e complicato intervento chirurgico.

Notizia in aggiornamento