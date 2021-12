Tenta di uccidere l'ex moglie per strada massacrandola di botte

Tentato omicido. È l’accusa rivolta a un 48enne cinese che su corso del Popolo a Padova ha picchiato violentemente la moglie. I carabinieri della stazione di Padova principale e del 4° Battaglione Veneto lo hanno arrestato.

Tentato omicidio

Nel pomeriggio di domenica 19 dicembre un uomo che passava per corso del Popolo ha chiamato il 112. In quel momento un 48enne cinese, domiciliato nel Mantovano, stava picchiando al volto e alla testa l’ex moglie. Poi ha cercato di trafiggerla con un cacciavite. I carabinieri sono accorsi e hanno fermato l’uomo, in stato di arresto per tentato omicidio. La donna è stata portata al pronto soccorso. Il 48enne era destinatario anche di un ordine di carcerazione: deve espiare 6 anni e 8 mesi per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale commessi nei confronti dell’ex moglie. Ma era scappato, rendendosi irreperibile. Per tornare a colpire nel pomeriggio di domenica. Ora si trova in carcere.