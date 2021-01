Si getta nelle acque gelide del Muson per togliersi la vita: carabiniere si tuffa e la salva

Mentre era impegnato in un servizio di pattugliamento del territorio, un carabiniere della stazione di Campodarsego si è tuffato nel Muson dei Sassi, salvando, insieme ad alcuni passanti, una donna che voleva farla finita dopo essersi gettata nelle acque gelide del fiume.

Il salvataggio

I fatti si sono svolti lunedì mattina lungo la Sr 307 nel territorio di San Giorgio delle Pertiche: il maresciallo Simone Zirbi era a bordo dell'auto di servizio insieme a un collega, quando è stata bloccato da alcuni residenti che si sbracciavano in mezzo alla strada. Non appena il militare ha notato la donna che annaspava in acqua, si è tuffato e non senza difficoltà l'ha riportata a riva salvandole la vita. L'anziana che vive a San Giorgio è stata presa in cura dai sanitari del Suem 118: non è in pericolo di vita e ora verrà seguita dal personale medico specializzato. Il carabinieri, vice comandante della locale stazione, è stato anche lui visitato in ospedale e dimesso senza prognosi. «Sono felice e orgoglioso che nel mio territorio lavorino dei professionisti dell'Arma così pronti in ogni situazione e a disposizione della cittadinanza. Questa è una buona notizia in un periodo storico di brutti avvenimenti legati al Covid», ha commentato il sindaco Valter Gallo.