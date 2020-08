Sale al quarto piano dell'ospedale per farla finita, lo salvano i carabinieri e i pompieri

Ha raggiunto il quarto piano del Monoblocco dell'ospedale di Padova, si è sporto dalla finestra e ha minacciato di buttarsi giù. Dopo mezz'ora di trattative i carabinieri e i vigili del fuoco sono riusciti a salvarlo. L'episodio si è verificato mercoledì pomeriggio verso le 17.30 quando l'uomo, un marocchino di 53 anni regolare e senza fissa dimora, si è messo a cavalcioni sul cornicione per lanciarsi giù.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il salvataggio

Allertate le forze dell'ordine e i pompieri, gli operatori sono saliti al quarto piano e dopo una lunga conversazione tra i militari e vigili del fuoco, sono riusciti a distrarre l'uomo, ad avvicinarlo e a trascinarlo all'interno evitando il dramma. Lo straniero in evidente stato confusionale è stato subito visitato e poi ricoverato nel reparto di psichiatria. I pompieri sono intervenuti con una scala e determinante è stato il loro apporto che ha consentito alle forze dell'ordine di operare in completa sicurezza. Presenti anche i sanitari del Suem 118. Alla scena hanno assistito diversi passanti che sono rimasti impietriti con il naso all'insù fino a quando tutto non si è concluso per il meglio.