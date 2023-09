Ciclista cade a terra durante un allenamento sui Colli

Durante un allenamento in bicicletta nel comune di Teolo, per una banale disattenzione è caduto e non è stato più in grado di riprendere la sua marcia in bicicletta autonomamente. Per gli appassionati sport le insidie sono sempre dietro l'angolo. Ne sa qualcosa un ciclista cinquantenne che ieri, 28 settembre alle 17,20 è rimasto vittima di un infortunio mentre si allenava sui Colli. Fortuna ha voluto che il trauma riportato non fosse grave. Fondamentale è stato il tempestivo intervento dei soccorritori. Non è la prima volta che durante i sentieri si verificano cadute rovinose con conseguenti ricoveri in ospedale.

Cosa è successo

Verso le 17,20 di ieri 28 settembre la centrale operativa del Suem è stata attivata da un ciclista, che ha avuto un incidente mentre scendeva dal monte Venda. Il cinquantenne di Teolo stava percorrendo la pista Castigamatti, quando si è procurato un trauma a una caviglia e non è stato più in grado di proseguire autonomamente. Raggiunto da 10 soccorritori, l'uomo è stato stabilizzato e imbarellato, per essere poi sollevato verso l'alto, per contrappeso, oltre 100 metri e trasportato altri 200 in discesa fino all'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Abano Terme.