Cade nel dirupo, illesa ma non riesce più a trovare la via di casa

Disavventura, a lieto fine, per una donna caduta in un dirupo, nelle vicinanze del monte della Madonna a Teolo nel tardo pomeriggio di giovedì 25 agosto. L’escursionista è stata ritrovata da un vigile del fuoco e due carabinieri in un sentiero della zona. La donna, 33 anni, dopo essere caduta senza procurarsi ferite, ma disorientata, era riuscita a lanciare l’allarme chiamando il fidanzato, senza riuscire tuttavia a dire dove si trovava. I vigili del fuoco di Abano Terme intervenuti in prima battuta, hanno iniziato le ricerche in più direzioni, anche con il supporto dell’elicottero Drago 59 del reparto volo di Venezia, che ha sorvolato la zona. Alle 20,30 la svolta: la donna è stata ritrovata dai soccorritori in un viottolo del monte. La protagonista della brutta avventura è stata assistita dal personale del Suem 118 e portata in pronto soccorso per controlli che non hanno riscontrato criticità.