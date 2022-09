Capriolo intrappolato in una ringhiera, salvato dall'intervento dei pompieri

Era condannato a morte certa un capriolo se un passante non avesse chiamato i soccorsi. E' successo oggi, 15 settembre, in via Circuito Montebello a Teolo.

Incastrato nelle sbarre

Secondo quanto ricostruito nelle prime ore della mattinata un capriolo è rimasto incastrato nelle sbarre d'accesso ad una villa antica. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco di Abano che, non senza fatica, sono riusciti ad allargare le sbarre e a liberare l'animale.

Affidato ai veterinari

L'esemplare di capriolo è rimasto ferito nel tentativo di liberarsi dalla morsa. E' stato così affidato al servizio veterinario Uls di Selvazzano per le cure del caso.