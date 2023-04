Tutto esaurito sui Colli: controlli rafforzati

Una pacifica invasione di turisti per abbandonare per un po' la tensione del lavoro e del quotidiano e godersi qualche momento di festa a cielo aperto, all'insegna della buona cucina e del sano divertimento.

Con l’inizio del ponte dei prossimi giorni, complice le belle giornate, sono iniziate le lunghe code per raggiungere Il Parco Colli Euganei e passare il tempo libero all’aperto. I servizi effettuati nella mattinata odierna, 22 aprile sui colli, ed in particolare nel territorio del comune di Teolo, per la prevenzione e repressione degli illeciti relativi alla circolazione stradale, sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Teolo sotto la supervisione della Compagnia di Abano e sono stati rafforzati con i Motociclisti della Sezione Radiomobile di Padova. Il servizio si è svolto in maniera regolare registrando la presenza di automobilisti e centauri disciplinati, tant’è che non sono state elevate contravvenzioni. L'attività proseguirà senza sosta fino al 25 aprile, al fine di garantire a tutti i visitatori dei Colli giornate di festa senza pericoli.

Alberghi, agriturismo e ristoranti, nel frattempo, hanno fatto registrare il classico tutto esaurito. Un ritorno alla normalità in grande stile dopo la pandemia che non può che far piacere a tutto il comparto del turismo padovano, reduce da un biennio di grande sofferenza. E l'attenzione degli addetti ai lavori è già rivolta alla festività del primo maggio.