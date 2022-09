Bollette della luce "folli": minaccia di tagliare i cavi dell'alta tensione

Si barrica in casa e minaccia di tagliare i cavi dell'alta tensione, disperato per l'eccessivo costo dell'energia elettrica. Momenti di tensione oggi 23 settembre in un'abitazione di Teolo.

I fatti

Un pensionato di 75 anni, già in cura al Centro di Sanità Mentale, ha avuto un attimo di smarrimento. All'esterno della sua casa sono arrivati i carabinieri con il comandante della locale stazione e il personale medico del Suem con i Vigili del fuoco. I militari dell'Arma e alcuni parenti hanno cercato invano di farlo ragionare, ma l'anziano si è rifiutato di uscire. Voleva a tutti i costi parlare con un'autorità del paese. E' così arrivato il sindaco e a questo punto la tensione si è allentata e spontaneamente il residente è sceso in strada senza mettere in atto alcun plateale comportamento. E' stato trasportato in ospedale a Padova per tutti gli accertamenti clinici del caso. La situazione è così rientrata nei ranghi e i cittadini della zona hanno tirato un sospiro di sollievo.