Incendio nel garage, due anziani intossicati messi in salvo dai pompieri

Prende fuoco un auto in un garage, intossicati due anziani che vivono nella casa attigua. A portarli in salvo sono stati i Vigili del fuoco.

Cosa è successo

Alle 16,30 in via Sengiari a Teolo è scoppiato un incendio all'interno di un garage adibito anche a ricovero attrezzi. Le fiamme hanno completamente distrutto il mezzo. Nel rogo hanno preso fuoco anche due cataste di legno che si trovavano a ridosso della casa e del box. L'allarme al 115 è stato tempestivo. In via Sengiari sono arrivati i Vigili del fuoco di Abano e Padova con un'autopompa, due autobotti e nove operatori a disposizione. Non senza fatica i pompieri hanno domato il rogo che ha provocato numerosi danni. L'incendio ha provocato tra l'altro danni ad una finestra della attigua abitazione. Di conseguenza si sono anneriti i muri di una stanza e altri locali sono stati coinvolti.

Paura

I residenti, che nell'immediatezza dei fatti hanno respirato il fumo, sono stati assistiti dal personale medico del Suem 118. Dopo tutti gli accertamenti clinici del caso le loro condizioni sono risultate soddisfacenti. Le cause che hanno portato all'incendio sono ora al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. La situazione è tornata alla normalità dopo le 20. Gli anziani residenti con tutta probabilità trascorreranno la notte da parenti in attesa domani di bonificare completamente l'abitazione interessata dall'odore acre del fumo.