Scivola sul sentiero, escursionista si rompe una caviglia

Brutta avventura per una donna di 58 anni di Montagnana rimasta vittima di un infortunio mentre si trovava lungo il sentiero 14 del Monte Grande sui Colli Euganei all'altezza del comune di Teolo. E' successo oggi, 31 ottobre. attorno alle 10,30.

I fatti

Da quanto ricostruito la donna si trovava in passeggiata con il marito quando avrebbe messo male un piede sul terreno secco e sdrucciolevole, riportando la sospetta frattura di una caviglia. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza. Dalla centrale operativa del Suem 118 è partita una squadra con l'ausilio di un fuoristrada. Il personale medico dopo aver stabilizzato la ferita, l'ha trasportata dopo un tragitto di un chilometro a Passo Fiorine. Di qui è stata trasferita in ambulanza in ospedale.