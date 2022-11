Paura sul monte Arrigon: ciclista colto da malore

Doveva essere una mattinata di sport a cielo aperto, ma sui Colli si sono vissuti momenti di apprensione.

I fatti

Oggi 20 novembre alle 11 il Soccorso alpino di Padova è stato attivato per un ciclista colto da malore durante una gita in mountain bike. Il sessantacinquenne di Selvazzano che si era ripreso dopo aver perso coscienza mentre si trovava in località Terre Bianche sul Monte Arrigon, è stato raggiunto da una squadra che, prestatagli prima assistenza, lo ha accompagnato per circa 800 metro fino al rendez vous con l'ambulanza della Casa di cura di Abano.