Non accetta la fine della relazione e viola il divieto di avvicinamento: arrestato

Ancora una donna in difficoltà, ancora una situazione da "codice rosso", ancora un compagno che non si arrende all'idea di mollare la presa e costruirsi una nuova vita. Nella notte di sabato 22 luglio, una donna di Teolo ha richiesto l'intervento dei carabinieri perchè aggredita per l'ennesima volta dal compagno convivente. Non è stata la prima volta che ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. In cuor suo sperava che il compagno si ravvedesse. Sul luogo della segnalazione sono arrivati i carabinieri della locale stazione che, oltre a quanto appreso dalla centrale operativa, hanno verificato di persona come la vittima presentasse ematomi sul volto. In casa hanno trovato anche il compagno che, incurante della presenza dei militari, ha continuato ad aggredire verbalmente la malcapitata. I motivi dei litigi tra i due sarebbero futili, dovuti ad una gelosia morbosa dell’uomo verso la donna.

Situazione ormai fuori controllo

Vista la situazione comunque delicata, i carabinieri hanno contattato il pubblico ministero di turno che, di fronte ad oggettivo pericolo per la parte lesa, ha disposto d'urgenza l'allontanamento del compagno dalla casa familiare. La notte successiva, domenica 23 luglio la donna ha richiesto ancora una volta l’intervento dei carabinieri in quanto il suo ormai ex compagno voleva entrare in casa cercando di sfondare la porta. Immediatamente una pattuglia dei militari si è recata a casa della vittima. L'esagitato forse intuendo di averla combinata grossa nel frattempo si è allontanato. Le forze dell'ordine, temendo un aggravamento del quadro, hanno iniziato a vigilare sulla sua abitazione al fine di evitare altre incursioni da parte dell’ex compagno. Nel pomeriggio di lunedì 24 luglio è stata notata dai carabinieri l'auto dell'ex compagno nei pressi dell'abitazione della donna. Questi ultimi hanno subito suonato al campanello per farsi aprire, ma quest'ultima non ha subito risposto. I militari hanno così deciso di entrare per effettuare accertamenti più approfonditi. Nascosto dietro il letto, hanno trovato l'uomo stalker che, vistosi scoperto è diventato aggressivo verbalmente anche nei confronti dei carabinieri. L'ex è stato quindi arrestato per aver violato l’obbligo di avvicinamento alla donna e ora si trova ora in carcere.