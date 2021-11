Covid, aperta all'ospedale Sant'Antonio una nuova Terapia Intensiva per i pazienti positivi

I ricoveri toccano quota 101, e in Azienda Ospedaliera non resta che aprire un nuovo reparto di terapia intensiva dedicato ai malati Covid: attiva da ieri la Rianimazione del Sant'Antonio, che si affianca a quella centrale dell'ospedale di via Giustiniani.

Ricoveri

Come spiega Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera, «stiamo mettendo in atto il piano che avevamo già predisposto da alcune settimane. Stiamo fronteggiando un'ondata che cresce sempre più: solo quindici giorni fa avevamo metà dei ricoverati. La maggior parte dei nuovi pazienti nelle terapie intensive sono non vaccinati».