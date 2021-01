Blocca autobus in corsa e rompe i tergicristalli: 48enne denunciato per danneggiamento

Si è piazzato in mezzo alla strada fermando la corsa dell’autobus e ha spezzato i tergicristalli. Un 48enne è stato denunciato.

La vicenda

Era la sera di domenica 17 gennaio quando un 48enne piacentino, in forte stato di agitazione, si trovava sul piazzale della stazione. Ha fatto per attraversare la strada e quando l’autobus che stava arrivando si è fermato per farlo passare, l’uomo ha inveito contro il conducente, ha piegato i tergicristalli fino a spezzarli. Lì vicino c’erano i poliziotti che facevano un servizio di controllo e hanno subito bloccato il 48enne, che ha già precedenti di polizia, ora accusato di danneggiamento.