Terremoto nelle Marche, la forte scossa avvertita anche a Padova e provincia

Una bruschissima sveglia per molti padovani nella prima mattinata di oggi, mercoledì 9 novembre: alle ore 7.07 è stata nettamente avvertita anche a Padova e provincia l'onda sismica del terremoto di magnitudo 5,7 della scala Richter con epicentro nel mar Mediterraneo al largo delle coste di Ancona, a 8 chilometri di profondità.

Terremoto

Inevitabile lo sciame sismico seguente, dato che si sono succedute 22 scosse in un'ora. Anche la Protezione Civile del Veneto ha dato notizia del terremoto delle 7.07, specificando che è stato percepito in tutta la Regione e che l'epicentro è a 21 chilometri di distanza dalle coste di Senigallia (Ancona). Non sono mancate le telefonate da parte dei padovani ai vigili del fuoco: tanta paura ma nessun danno finora rilevato, al punto che i pompieri non hanno effettuato interventi in merito.