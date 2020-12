Terremoto: una forte scossa si è sentita verso le 12.20 nel Padovano, diverse le chiamate ai vigili del fuoco

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella provincia di Padova verso le 12.20 di martedì 29 dicembre. La scossa è durata una quindicina di secondi ed è stata avvertita anche a Trieste e Vicenza.

Epicentro in Croazia

Secondo le prime informazioni l'epicentro sarebbe stato nella zona di Zagabria in Croazia. Si tratterebbe di una scossa molto forte, del grado 6,2 della scala Richter. L'epicentro stimato sarebbe a 47 chilometri da Zagabria. Il movimento tellurico, molto forte, è durato alcuni secondi ed è stato avvertito dal Friuli fino alla Lombardia e in alcune zone della costa Adriatica verso le Marche. Già nella giornata di lunedì un terremoto aveva colpito la Croazia a 186 chilometri dal confine italiano.

I dati

Un terremoto di magnitudo Mwp 6.4 è avvenuto nella zona: Croatia [Land], con coordinate geografiche (lat, lon) 45.42, 16.22 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. L'epicentro sarebbe a Petrinja.

I danni

Secondo le prime informazioni i danni nella zona di Zagabria e in Croazia sarebbero molto ingenti. Lo sciame sismico si sarebbe susseguito con almeno altre sei scosse di assestamento in poco più di mezz'ora tra cui una in Slovenia.

Nel Padovano

Stando a quanto raccolto dai vigili del fuoco al momento NON si segnalano danni nel Padovano. I centralini dei pompieri hanno ricevuto decine di chiamate per segnalare quanto stava avvenendo e chiedere informazioni.

Regione Veneto

L'assessore regionale Gianpaolo Bottacin ha fatto un rapido aggiornamento nel corso della conferenza stampa giornaliera dedicata all'emergenza Coronavirus: «Alle 12.19 è stata registrata una scossa sismica con epicentro in una cittadina a circa 50 km a sud da Zagabria, in Croazia, di intensità stimata tra i 6.2 e i 6.4 della scala Richter e si aggiunge a tre scosse registrate ieri nello stesso posto. Per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia non ci sono al momento danni. Siamo pronti a partire con la colonna mobile regionale della Protezione Civile verso la Croazia, i danni nei pressi dell'epicentro sono rilevanti. Parliamo di un terremoto di intensità simile a quello de L'Aquila, e la cittadina dell'epicentro. I vigili del fuoco del Veneto stanno partendo con una colonna mobile per la Croazia e chiedono a supporto due squadre sanitarie per l'estrazione e la cura delle persone tra le macerie».

Sergio Giordani

Questo, invece, l'aggiornamento apparso sulla pagina Facebook di Sergio Giordani: «Non sono pervenute ad ora segnalazioni di danni a edifici o cose in città relativamente alla scossa di terremoto che ha colpito la Croazia e che abbiano avvertito in maniera significativa anche in Veneto e a Padova. Abbiamo comunque avviato una verifica dei siti monumentali per appurare che non vi siano state conseguenze.