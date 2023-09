Terremoto nel Padovano, scossa nell'Alta all'alba

Tantissima paura ma nessun danno riscontrato al momento: all'alba di oggi, lunedì 25 settembre, una scossa di terremoto ha svegliato gli abitanti dell'Alta Padovana.

Terremoto

Il tutto è accaduto alle ore 5.49: stando ai dati riportati dall'Ingv - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa è stata di magnitudo 2,2 della scala Richter e l'epicentro è stato localizzato tre chilometri a sud di Villa del Conte, ad una profondità di dieci chilometri. A confermarlo anche Antonella Argenti, sindaco del Comune dell'Alta Padovana: "Questa mattina, lunedì 25 settembre, alle 5.49 una scossa di terremoto lieve ma ben percepibile, ha interessato Villa del Conte come epicentro. Ad orari diversi si è avvertita anche qualche altra lieve scossa con epicentro in altri paesi. Siamo in contatto con le autorità preposte in materia per eventuali comunicazioni o aggiornamenti che auspichiamo non necessari".