Per accedere alla vaccinazione è necessario chiamare il numero del Comune - 049 8928703 - dalle ore 10 alle ore 12 e nel dalle 15 alle 17, che fisserà l’appuntamento e darà tutte le informazioni necessarie.

Da martedì 23 novembre a venerdì 26 novembre per i cittadini di Montegrotto Terme, ultraottantenni, sarà possibile prenotare la terza dose booster di vaccino antiCovid che si potrà fare in loco.

Terza dose per gli over 80: un numero per prenotare il vaccino