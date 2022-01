Terzo giorno di protesta alla Arco Spedizioni, ADL Cobas: «Nostri iscritti trasferiti o licenziati»

Terzo giorno di mobilitazioni e proteste alla Arco Spedizioni di via Inghilterra in zona industriale. I sindacalisti di Adl Cobas sono a fianco dei lavoratori nella richiesta di contratti e protestano contro alcune decisioni prese dall'azienda che a loro parere ledono le libertà sindacali. «Stanno trasferendo nostri iscritti nel magazzino di Treviso, senza alcun preavviso», fanno sapere da Adl Cobas.

Iscritti

La mobilitazione è cominciata la mattina di lunedì 10 gennaio. «Hanno chiesto a un lavoratore di stracciare la nostra tessera sindacale. Un altro lo hanno filmato e fotografato durante tutto il turno», spiegano i sindacalisti. «Sono pratiche odiose, vietate», evidenziano. «Hanno poi lasciato a casa personale, tutti nostri iscritti, perché non c'era lavoro poi un mese dopo ne hanno assunti altri perché ce n'era troppo. Sempre a nostri iscritti vengono cambiati turni e orari all'ultimo momento. Una situazione insostenibile, per questo staremo qui fino a quando l'azienda non assicurerà di saper rispettare gli impegni e che smetta di avere questo atteggiamento aggressivo nei confronti dei nostri iscritti».