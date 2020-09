Test d'ingresso a Medicina: in migliaia in Fiera

Sono 3.382 i candidati, 2.315 donne e 1.067 uomini, iscritti al test d'ingresso per l'ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria. Il test si è svolto in tre padiglioni appositamente allestiti in Fiera secondo le direttive anti - Covid. A tutti i candidati è stato richiesto di indossare la mascherina per potere accedere alle postazioni, che sono state collocate alla distanza di un metro l'una dall'altra.

