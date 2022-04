Evyrein e lo schiaffo da Oscar di Zelensky a Putin

La firma è dello street artist vicentino Evyrein e l’opera s’intitola «The slap», lo schiaffo. «Avete vinto il peggior Oscar del 2022», sembra dire il writer, che ancora una volta ha pescato nell'attualità per comunicare il suo messaggio.

Ceffone

Al posto di Will Smith e Chris Rock nella Notte degli Oscar, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che tira un sonoro ceffone al premier russo Vladimir Putin. L'opera è comparsa sabato mattina sulla facciata, in rifacimento, dell’ex Rinascente in piazza Garibaldi.