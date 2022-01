I Tindaci: «Tognato sia ascoltato dalla Procura, è arrivata l'ora della verità»

Non deve essere stato facile, per i tanti coinvolti in questa vicenda a diverso titolo, ascoltare le parole del professor Paolo Tognato, primo soccorritore la notte del 5 aprile 2005, quando, a Riese Pio X in provincia di Treviso un'auto con cinque ragazzi a bordo è andata schiantarsi. Morirono tre ragazzi, due rimasero feriti. A distanza di diciassette anni è in corso una battaglia legale per stabilire chi fosse alla guida. La famiglia Tindaci da anni lotta per dimostrare che non poteva esserci loro figlio Mattia, al volante.

La famiglia

Le parole del dottor Tognato, rilasciate a noi di PadovaOggi, confermano la loro tesi: «Per noi e? stato molto toccante ed emotivamente pesante sentire il racconto di quella notte ed in particolare la descrizione di quando il medico e? intervenuto sul corpo di Mattia. Noi avevamo gia? parlato con il Dott. Tognato che ci aveva rilasciato una dichiarazione che avevamo consegnato agli avvocati, confidando che un testimone cosi? importante venisse sentito subito nel procedimento di primo grado. Invece cosi? non e? stato, neppure sono stati mai sentiti i vigili del Fuoco intervenuti ed i nostri familiari che sopraggiunti all'obitorio avevano visto Mattia e ricordavano particolari utili». I coniugi Tindaci hanno usato parole di grande gratudine verso il dottor Tognato: «Ha avuto il coraggio a distanza di anni di metterci la faccia, speriamo che altre persone trovino il coraggio di riferire quello che sanno ed in questo senso rinnoviamo il nostro appello: nessuno potra? restituirci nostro figlio, ma e? giusto che Mattia abbia giustizia ed emerga finalmente la verita? storica di quanto accaduto quella notte, per trovare finalmente un po' di pace e per questo continuiamo la nostra battaglia».

I legali

Questa invece la reazione dei legali della famiglia Tindaci, gli avvocati Vieri e Francesa Tolomei: «Dopo aver letto l'articolo e visto il video in cui e? stato sentito il Dott. Tognato Paolo, in qualita? di legali della famiglia Tindaci, ci sentiamo in dovere di precisare che solo la Suprema Corte di Cassazione potra? rendere utile processualmente questa prova stragiudiziale, nel caso accogliesse alcuni fondamentali motivi dei due ricorsi riuniti ed in particolare decidendo per la revocazione di quei capi delle sentenze impugnate con cui viene criticata la mancata assunzione delle prove, sia in primo che in secondo grado.L'eventuale assunzione delle stesse potra? avvenire nel giudizio di rinvio che venisse disposto, se non nel caso di rinnovazione dell'intero procedimento. Fatta questa premessa di natura giuridico-processuale, considerato che il nostro Studio e? stato inevitabilmente coinvolto in una vicenda che ora e? divenuta di pubblico dominio e che e? opportuno che i fatti che riguardano la controversia vengano riportati fedelmente, appare doveroso far conoscere all'opinione pubblica, attraverso la stampa che vorra? interessarsene, alcuni aspetti singolari e straordinari, che hanno caratterizzato questo processo, come l'assoluta carenza dell'attivita? istruttoria nel procedimento di primo grado, che si e? svolto avanti al Tribunale di Treviso. La difesa dei coniugi Tindaci aveva tempestivamente dedotto e articolato tutte le prove che sarebbero state idonee a dimostrare che il figlio Mattia non era alla guida dell'auto. Queste prove testimoniali non sono mai state ammesse. In particolare non sono mai stati sentiti come testi ne? i Vigili del Fuoco, ne? il personale della prima ambulanza intervenuta, ne? le persone intervenute all'obitorio, che avrebbero potuto fornire particolari molto utili per escludere che Mattia potesse essere il conducente».

Prove

«Il Dott. Tognato, giunto sul posto con la prima ambulanza, aveva - spiegano i legali - anche rilasciato una dichiarazione ai Sig.ri Tindaci, che poi e? stata tempestivamente prodotta in giudizio fin dalla prima difesa, ancora nel 2008! Erano stati ritualmente articolati capitoli di prova sul punto. Questa prova testimoniale, assieme con le altre, non e? stata neppure presa in considerazione e cioe? il Giudice non l'ha ne? respinta ne? ammessa. Lo stesso dicasi per molte altre richieste di prova, semplicemente dimenticate. Si crede che in effetti la rilevanza della prova non potesse seriamente essere posta in discussione e quindi si sia preferito ometterne la stessa esistenza. Appare evidente anche al cittadino comune, e a qualsiasi persona che abbia un minimo di buon senso, che in un giudizio si debbano prendere in considerazione le informazioni fornite da chi per primo e? intervenuto sul luogo del sinistro, che puo? riportare elementi di prova fondamentali per identificare i soggetti coinvolti, e non si puo? legittimamente omettere una testimonianza decisiva. Tanto precisato, in ordine a questa spontanea e liberatoria dichiarazione di un teste affidabilissimo e di grande spessore umano, confidiamo comunque che la Suprema Corte di Cassazione Voglia porre rimedio, in ogni caso, alle altre gravi violazioni delle norme di legge, sostanziali e processuali, che sono oggetto dei ricorsi in esame».