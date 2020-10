Ruba a una farmacia un tiralatte da oltre 3.500 euro, la squadra mobile lo ritrova

«Con riferimento alla restituzione dei beni che mi sono stati rubati, mi sento in dovere di ringraziare formalmente la Questura di Padova per l'azione pronta e sollecita posta in atto dalla 4^ Sezione della Squadra Mobile. Ancora grazie Tarana dott.ssa Emilia» è questa la missiva che si sono visti recapitare in piazzetta Palatucci da una farmacista che aveva subito un furto del valore di 3.500 euro.

La restituzione

I fatti risalgono al 10 febbraio del 2020 quando la dottoressa ha denunciato l'appropriazione indebita di un tiralatte da parte di una cliente moldava che dopo averlo noleggiato tre mesi prima non lo aveva più restituito. Da quel momento sono partite le indagini che hanno consentito di risalire al domicilio della donna. Una volta ottenuto il mandato di perquisizione gli agenti hanno ispezionato l'abitazione rinvenendo il tiralatte che è stato restituito alla legittima proprietaria lo scorso 8 ottobre.