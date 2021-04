Tiro al bersaglio sugli autobus in Riviera: individuato il responsabile (Video)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo più di un mese di indagini è stato individuato il responsabile del lancio di sassi contro gli autobus in transito in Riviera Tito Livio. Il 6 marzo aveva colpito un mezzo, distruggendo un vetro. La polizia è risalita al colpevole grazie ai frame delle telecamere: per individuarlo è stato necessario attendere che finisse il lockdown e che il soggetto tornasse a bazzicare per le piazza. Si è giustificato dicendo di essere ubriaco. Nel video il momento in cui colpisce il bus.