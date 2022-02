Titolare del negozio serve i clienti senza mascherina: multa e chiusura 5 giorni

La titolare era dietro il bancone e serviva i clienti, come se nulla fosse. Ma era senza mascherina. E quando i poliziotti sono entrati nel negozio lo hanno notato subito.

Il fatto

Nel pomeriggio di martedì 1 febbraio la polizia ha effettuato un controllo in un negozio di vendita al dettaglio di alimenti etnici in via Foscolo a Padova. E subito è saltato agli occhi un elemento: la titolare serviva i clienti senza indossare la mascherina. La 56enne, di origine cinese, è stata multata per violazione delle norme anti-Covid e per cinque giorni dovrà tenere chiuso il negozio.