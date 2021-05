Una cinquantina di clienti nel locale, per il Todo Colori c'è il sequestro amministrativo

Il Todo Colori di via Bernina finisce di nuovo nei guai. Dopo l’intervento dei carabinieri ecco che all’interno vengono commesse nuove violazioni. Questa volta a intervenire è stata la divisione della polizia amministrativa.

Il fatto

Nella serata di domenica 16 maggio una pattuglia della sezione volanti è andata al Todo Colori di via Bernina per verificare il rispetto del provvedimento di chiusura di 5 giorni notificato dai carabinieri lo scorso 12 maggio. E no, non è stato rispettato. Dentro il locale una cinquantina di clienti nigeriani bevevano per celebrare un funerale. Così la divisione della polizia amministrativa ha provveduto al sequestro amministrativo del locale e la proprietaria ha ricevuto una multa di 5 mila euro perché serviva alcolici senza averne l’autorizzazione.