Allarme alla ditta Eulithe per la fuoriuscita di una sostanza tossica

Paura oggi, 12 maggio, a Tombolo per una improvvisa fuoriuscita di sostanza tossica, la Metilisocianato, da un'azienda che produce materiale plastico. L'allarme ai numeri d'emergenza è scattato pochi minuti prima delle 10. E' successo alla ditta Eulithe, leader nella produzione di pannelli isolanti per l'edilizia in via Sant'Antonio di Tombolo. Dai riscontri raccolti non si registrano ferito o comunque persone che abbiano necessitato dell'intervento dei sanitari. A scopo precauzionale, tuttavia, la centrale operativa del Suem 118 è stata allertata in tempo reale.

Cosa è successo

A partire dalle 10 del mattino una squadra del distaccamento di Cittadella dei Vigili del fuoco con il rinforzo di una squadra della sede centrale e del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) regionale di Mestre hanno utilizzato delle panne di contenimento atte a circoscrivere la zona interessata ed evitare l’inquinamento alle caditoie. In fase di accertamento le cause dell’incidente, intervento in corso. Sul posto anche l’Arpav. Della vicenda è al corrente anche l'amministrazione comunale di Tombolo, ma al momento non è stato lanciato alcun allarme alla cittadinanza.