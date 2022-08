Nonostante il divieto si presenta a casa della ex: arrestato trentottenne

Non accetta la fine della relazione con la sua ex. Arrestato un uomo di 38 anni dominicano. Sabato sera 6 agosto l'indagato nonostante fosse gravato dal provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, è riuscito a farsi aprire la porta dall'ex convivente. Evidentemente voleva alcuni chiarimenti e possibilmente ricucire la relazione. La situazione è ben presto degenerata e la donna, quando ha capito che il suo ex rischiava di diventare violento, ha pensato bene di allertare il 112. In pochi minuti nell'appartamento di Tombolo sono arrivati i carabinieri. Alla vista del personale in divisa il trentottenne non ha opposto alcuna resistenza. E' stato accompagnato in caserma e arrestato. Il provvedimento a suo carico di allontanamento dalla casa familiare era stato firmato dall'autorità giudiziaria di Padova il 4 agosto.