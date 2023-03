Pregiudicati, risse e schiamazzi, il questore impone la chiusura del bar

Sigilli al bar Essen di via Montale a Tombolo. Il provvedimento è stato notificato ieri, 2 marzo, dai carabinieri della locale stazione. Il locale, di fatto, dovrà rimanere chiuso 15 giorni. Si tratta dell'attuazione dell'ex articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza emesso dal questore a seguito degli episodi di degrado sociale registrati già dallo scorso ottobre ed evidenziato dai controli all'interno del locale effettuati dalle forze dell'ordine.

Lo scenario emerso

Nel corso dei singoli sopralluoghi sono stati identificati tra gli avventori persone pregiudicate, ma anche cittadini irregolari sul territorio nazionale. A questi dettagli non da poco si aggiungono molteplici situazioni di liti, aggressioni e schiamazzi che di fatto hanno reso difficile la vita di coloro che risiedono nelle immediate vicinanze del locale. I controlli effettuati al bar Essen, gestito da personale cinese, hanno dimostrato come l'esercizio commerciale era frequentato da persone ambigue e propense a commettere reati. Questo ha portato a definire una situazione permanente di grave pericolo per la sicurezza pubblica. Il bar di via Montale, come da ordinanza, ora non potrà più somministrare alimenti e bevande per i prossimi quindici giorni.