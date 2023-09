Ruba in palestra, ma la titolare lo insegue e lo fa bloccare dai carabinieri

Pensava fosse un gioco da ragazzi arraffare qualche capo d'abbigliamento sportivo e dileguarsi senza essere notato. Ha messo a segno un furto in palestra a Tombolo, ma l'occhio attento dei titolari dell'attività ha messo i carabinieri sulle tracce del ladro. Ieri, 25 settembre, un uomo, identificato poi in un ventiseienne di Cittadella, è entrato dentro centro sportivo e con una manovra fulminea ha asportato alcuni capi sportivi in vendita nella vetrinetta della reception. Poi è uscito dai locali, è salito in sella alla sua bicicletta ed è fuggito. Il suo tentativo di far perdere le proprie tracce non ha però ottenuto gli effetti sperati.

L'attività

E' stato inseguito dalla responsabile della struttura che al telefono con i carabinieri ha dato indicazioni sul percorso che il predone stava facendo. A questo punto è stato un gioco da ragazzi per i militari rintracciarlo e bloccarlo. Il ventiseienne, che risulta disoccupato e conosciuto alle forze dell'ordine è stato trovato in possesso della refurtiva che è stata restituita ai responsabili del centro sportivo. L'uomo è stato accompagnato in caserma e al termine degli atti è stato denunciato per furto. Ai carabinieri avrebbe riferito di aver commesso una banale leggerezza e di essere pentito per ciò che aveva fatto. Parziali giustificazioni che non gli sono bastate ad evitare i provvedimenti di legge.