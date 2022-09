Presto a casa le spoglie dell'alpinista morto nelle montagna friulane

La salma di Stefano Bazzacco, il ragazzo di Tombolo di 24 anni che ha perso la vita durante un'escursione in montagna in provincia di Udine all'alteza di Malborghetto Valbruna è già a disposizione della famiglia per la sepoltura. Il nullaosta è arrivato dall'autorità giudiziaria. Già nei primi giorni della prossima settimana il feretro potrà arrivare a Tombolo, dove la vittima viveva con i genitori e le due sorelle nella frazione di Onara in via Baracca.

Nessun funerale

Dalle informazioni trapelate oggi 23 settembre in paese, sarebbe stato chiesto un capannone della Pro loco per l'ultimo saluto all'alpinista. La famiglia è laica e non vi sarà alcun rito religioso. Saranno comunque in tanti coloro che vorranno portare l'ultimo saluto all'amico Stefano e soprattutto trasmettere una parola di conforto alla sua famiglia che è molto conosciuta in tutto il Cittadellese e non solo. Il sindaco di Tombolo Cristian Andretta oggi ha riferito: «Come amministrazione siamo in attesa di parlare con i familiari di Alberto per capire come vorranno organizzarsi. In paese c'è dolore. Diventa impossibile commentare la morte di un ragazzo così giovane. Non possiamo che stringerci al lutto dei suoi affetti più stretti. Sull'eventualità di proclamare il lutto cittadino il giorno della sepoltura, attendo di confrontarmi nelle prossime ore con i miei collaboratori per decidere».

L'incidente

Secondo quanto emerso Stefano Bazzacco al momento della morte non si trovava impegnato in una arrampicata, ma stava passeggiando sul sentiero. Avrebbe messo un piede in un punto coperto da neve fresca che di fatto con il peso del corpo l'ha fatto sprofondare per diversi metri, non dandogli scampo. Un incidente di fatto banale, che poteva capitare a chiunque, che il ventiquattrenne ha pagato con la vita.