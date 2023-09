/ Via Vittorio Veneto

Lite tra ospiti di un appartamento: ci scappa il morto

L'omicidio si è consumato oggi 21 settembre alle 14 in via Vittorio Veneto in pieno centro a Tombolo. Non si conosce ancora la dinamica dei fatti, l'area è stata transennata per consentire ai carabinieri e al pubblico ministero il primo sopralluogo