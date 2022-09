Ritrovata senza vita in un canale vicino a casa Assunta Pasinato

Il sogno della famiglia di ritrovarla in vita è svanito poco prima dell'ora di pranzo. Era scomparsa sabato alle 18,30 dalla sua casa di Tombolo. E' uscita in bici come faceva spesso. Di fatto non ha più fatto rientro.

Il rinvenimento

Oggi 5 settembre è stato rinvenuto il corpo senza vita di Assunta Pasinato, la donna di 82 anni di Tombolo, i cui parenti ne avevano denunciato la scomparsa sabato. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Cittadella, un passante nelle prime ore della mattinata odierna ha notato la presenza di un corpo nel canale. Immediato l'intervento dei mezzi di soccorso, che non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'anziana.

Ipotesi investigative

Dai rilievi effettuati, non sono stati trovati segni sulla donna e neppure sulla sua bicicletta. Questo dettaglio escluderebbe l'investimento da parte di un'auto pirata. La pista più accreditata seguita dagli inquirenti è che la vittima possa aver perso il controllo della sua bicicletta, cadendo autonomamente nel canale.