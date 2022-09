Tradito dall'amore per la montagna: comunità di Tombolo in lacrime per Stefano

Si sono chiuse nel peggiore dei modi le ricerche del ragazzo di 25 anni che da mercoledì pomeriggio non aveva dato più notizie. È stato ritrovato senza vita il padovano di 25 anni disperso da ieri. Si tratta di Stefano Bazzacco residente con la famiglia a Tombolo in provincia di Padova. Il rinvenimento è avvenuto a Malborghetto Valbruna in provincia di Udine. Grazie al fiuto del cane Asia che è stato portato sul nevaio sottostante l'attacco dello Spigolo Deye Peters, la via che il giovane aveva intenzione di scalare in solitaria, è stato possibile concentrarsi su una buca presente sul manto e individuare il corpo sul fondo della stessa buca. I tecnici del Soccorso Alpino si sono calati per una decina di metri e e lo hanno recuperato riportandolo in superficie. Si è atteso l'arrivo del medico legale per la constatazione del decesso.

L'allarme

Poco dopo le 21 di ieri, mercoledì 21 settembre, era scattato un intervento di ricerca nelle Alpi Giulie Occidentali, nel gruppo del Jôf Fuart, dopo una segnalazione ricevuta dal gestore del Rifugio Pellarini. Quest'ultimo ha riferito al 112 il mancato rientro di un giovane di 25 anni di Padova partito questa mattina alle 5 dal rifugio con l'intenzione di scalare da solo lo spigolo Deye Peters, una nota e difficile via di arrampicata che risale lo sperone Nord est della Torre delle Madri dei Camosci. Il gestore ha riferito che ha tentato di dissuadere il giovane dal suo intento, senza riuscirvi. Lungo tutta la giornata lo stesso gestore ha a più riprese tenuto sotto osservazione lo spigolo con il binocolo, senza però mai vedere nessuno scalarlo. Il giovane aveva anche detto al gestore che gli avrebbe fatto sapere qualcosa in merito alle sue decisioni, ma non è giunta alcuna notizia. È stata attivata la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza: sei tecnici si sono portati in quota al Pellarini e andranno a perlustrare l'attacco della via, per quanto sarà possibile esplorare con le torce.

Elicottero

Su attivazione della Sores Fvg, alle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 22 settembre, è decollato da Tolmezzo l'elicottero della Protezione Civile Fvg per la ricerca dell'escursionista che non è rientrato al Rifugio Pellarini. In campo per le ricerche Cnsas e Sagf. Nella tarda mattinata il tragico ritrovamento.

Chi era la vittima

Stefano Bazzacco aveva 25 anni e viveva in via Baracca ad Onara di Tombolo. La sua grande passione era la montagna. Lascia nello strazio il papà felice e la mamma Elisa oltre a due sorelle, Giulia e Noemi. La notizia della sua morte si è sparsa oggi, 22 settembre, subito dopo pranzo lasciando nello strazio amici e parenti che lo adoravano per i suoi modi gentili, la sua eleganza e un modo comunque originale di vivere la vita. La vittima del grave incidente avvenuto in montagna, per stessa ammissione delle sue persone più care, era felice e gratificato quando si trovava in alta quota. Non era spericolato, ma amava spingersi sempre oltre. Affrontare scalate sempre più complicate, conoscere i propri limiti e superarli. Il tutto in nome di un amore senza eguali per la libertà, la solitudine che soltanto l'alta quota riesce a donarti. Ecco perchè, ancora una volta, aveva deciso di andare in montagna da solo. Non voleva legami quando affrontava il suo hobby, la sua passione. Ora nella piccola comunità di Onara tutti lo piangono e lo ricordano come un giovane d'altri tempi, responsabile e sempre educato. Nella sua breve vita lavorativa aveva lavorato per qualche anno in fabbrica e ora era alla ricerca della sua identità. E' stato tradito da ciò che amava di più.