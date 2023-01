Lite al bar, poi spunta un taglierino e arrivano i carabinieri

Futili motivi, forse l'abuso di bevande alcoliche. Sarebbero queste le cause che ieri sera, 4 gennaio, hanno provocato momenti di tensione in un bar di Tombolo.

La cronaca

Da quanto si è appreso un diciottenne si trovava nel locale a bere qualcosa quando è arrivato un altro cliente, un marocchino di 27 anni residente a Cittadella. Non è dato sapere se le due persone si conoscessero, sta di fatto che hanno cominciato a litigare. Prima sono volate parole grosse, poi il nordafricano ha estratto dalla tasca un taglierino e l'ha puntato al petto del rivale. Quest'ultimo ha avuto la freddezza di allontanarsi e di mettersi al sicuro. Qualcuno notando la situazione ormai fuori controllo, ha chiamato il 112. Sul luogo della segnalazione sono arrivati i carabinieri della locale stazione di Tombolo che hanno identificato i due litiganti. Il nordafricano, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un taglierino. L'arma è stata sequestrata mentre lo straniero è stata accompagnato in caserma dove al termine delle formalità di rito è stato denunciato per minaccia aggravata e per porto ingiustificato di arnesi atti ad offendere.