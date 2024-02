Cambio della guardia alla guida della stazione di Tombolo

Il maresciallo Vittorio Franco il 10 febbraio 2024 ha assunto il comando della stazione carabinieri di Tombolo. Il sottufficiale, 50enne, originario di Pordenone, negli anni ha maturato una vasta esperienza nella territoriale: dal 2002 come addetto alla stazione carabinieri di Portacomaro, in provincia di Asti, fino al 2007, quando è arrivato in provincia di Padova, dove è stato vicecomandante prima alla stazione di San Martino di Lupari, fino al 2011, ed infine di Carmignano di Brenta.

Il percorso

Durante la sua carriera ha partecipato ad articolate attività d’indagine che hanno portato all’arresto di più persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti, di un sodalizio criminale composto da cittadini dell’est Europa dedito a furti e rapine nei confronti di anziani, e altre dedite a furti in abitazione ed in aziende, con il conseguente recupero di ingente refurtiva. Nel difficile periodo della pandemia da Covid-19, ha partecipato a tutte le attività dell’Arma nella salvaguardia della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica e si è prodigato in aiuto dei più fragili. Ha infine svolto numerose altre attività finalizzate alla lotta alla criminalità, con particolare attenzione alla prevenzione ed al contrasto delle truffe nei confronti di anziani e soggetti deboli, delle violenze di genere e nei confronti delle donne. A riguardo inoltre ha organizzato ed effettuato svariati convegni ed attività divulgative, presso strutture comunali, parrocchiali e nelle scuole di ogni ordine e grado.