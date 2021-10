Il re delle spaccate di nuovo in manette: non ha pagato la multa stabilita alla condanna

Il re delle spaccate è finito per l’ennesima volta in manette. Non ha pagato la multa stabilita dal tribunale quando è stato condannato e quindi i carabinieri lo hanno riportato in carcere.

Il fatto

Nella serata di lunedì 18 ottobre i carabinieri della stazione di Prato della Valle hanno arrestato Amor Ben Lazhar Torch, 42enne tunisino senza fissa dimora, conosciuto in città per le spaccate ai negozi. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Padova: deve espiare 10 giorni di reclusione per non aver pagato la multa di 2.400 euro stabilita in sede di condanna per i fatti commessi nella città del Santo nel 2008. I carabinieri lo hanno portato al Due Palazzi.