Torna alla Prandina il cineforum dedicato agli adolescenti

"Come stanno i ragazzi" è un film realizzato dalla Next New Media in collaborazione con l'Ospedale civile di Padova, che racconta storie di medici e pazienti alle prese con i crescenti problemi psichiatrici dei ragazzi italiani, rompendo il silenzio che avvolge il tema della malattia mentale. Un lavoro che è stato presentato anche nella prima edizione della rassegna "Adolescenti", che torna al parco Prandina. Ed è proprio prendendo spunto da quel titolo, che racconta esperienze di giovanissimi che hanno superato le insidie del crescere, che bisogna partire. Perché, anche solo leggendo le cronache quotidiane, forse non ce lo chiediamo abbastanza, come stanno, i ragazzi.

La rassegna di film è quindi un'occasione di approfondimento proprio partendo da questo assunto, il domandarsi e domandare. I tre appuntamenti sono dedicati a genitori, insegnanti e operatori interessati al tema dell’adolescenza e delle sue complessità. Organizzato dalla Cooperativa Sociale Centro Train de Vie, in collaborazione con il Comune di Padova, il cineforum si terrà martedì 6, 13 e 20 settembre, alle 19:30, presso il Parco Prandina, in Corso Milano 123 a Padova. Sarà una occasione, prima e dopo le proiezioni, di affrontare temi caldissimi e attualissimi.

Se il cosiddetto "disagio giovanile" è da sempre un argomento caldo, la pandemia lo ha reso ancora più urgente. «Gli adolescenti vivono un'età implicitamente complicata, oggi resa ancora più problematica da un periodo di difficoltà sociali, economiche, ambientali e mediche», spiega Elena Nobile, responsabile dell'Area Educativa del Centro Train de Vie. «Tutti questi fattori contribuiscono ad aumentare e ad esacerbare problemi psicosociali tra i giovani che si trovano a definire la loro identità e impostare il loro futuro in un ambiente quanto mai instabile, incerto e insicuro».

E' quindi un’occasione molto interessante per genitori, insegnanti, educatori e operatori per confrontarsi e approfondire il difficile rapporto con gli adolescenti che si trovano ad affrontare, oggi, sfide forse più dure rispetto a quelle alle quali eravamo abituati. Un progetto reso possibile dal costante lavoro di rete con il territorio realizzato dalla Cooperativa Train de Vie, che vede la partecipazione di professionisti afferenti ad enti istituzionali e Associazioni padovane. Nicola Bernardi, Presidente di Centro Train de Vie, è convinto dell'utilità dell'iniziativa: «Pensiamo che momenti di confronto aperto e libero con professionisti e operatori del settore, possano essere molto utili per genitori, insegnanti e tutti coloro che lavorano e operano con e per gli adolescenti. E' per questo che abbiamo realizzato anche quest'anno il cineforum Adolescenti, in collaborazione con professionisti del territorio».