Tornano in piazza gli Street Tutor, esordio nella movida del Portello

Sono tornati in piazza gli street tutor. Ieri sera 20 aprile sessanta nuovi "educatori" hanno esordito al Portello nel primo mercoledì di movida post feste pasquali dove sono rimasti fino alle 2 di notte. Avranno il compito di presidiare anche le piazze e i quartieri Palestro e Arcella. Da oggi saranno in "campo" e riconoscibili da una pettorina. Hanno l'incarico di conciliare ed evitare conflitti tra ragazzi e residenti, collaborando anche con i titolari dei locali delle zone coinvolte. Saranno in contatto tra loro tramite auricolare e avranno un referente della polizia locale con cui comunicare direttamente in caso di necessità. Si tratta sostanzialmente di facilitatori di strada specifici per le zone della movida. Sono nuove figure professionali che possono essere impiegate in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti. In particolare gli street tutor saranno presenti al Portello il mercoledì sera dalle 23 alle 2 di notte e in Piazza dei Signori il venerdì e il sabato nello stesso orario. Dieci operatori per ogni sera. In più, per due o tre sere alla settimana, altri 20 street tutor per ogni turno saranno dislocati in altre zone della città particolarmente sensibili, sia da un punto di vista di specifici eventi decentrati e che potrebbero occasionalmente far aumentare di molto le presenze in determinate zone della città, sia in quei quartieri particolarmente vivaci e con situazioni da monitorare, dove collaboreranno anche con le realtà associative del quartiere. In questi casi gireranno già dal pomeriggio alle 17. Si parte da Arcella e Palestro.